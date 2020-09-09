В «Реале» недовольны, что Азар получил вызов в сборную, но не принял участие в матчах

«Реал» остался недоволен отъездом полузащитника Эдена Азара в расположение сборной Бельгии. Клуб просил перед стартом сезона не вызывать 29-летнего хавбека и вратаря Тибо Куртуа в национальную команду на матчи Лиги наций с Данией (2:0) и Исландией (5:1), сообщает Marca.

Однако тренер бельгийцев Роберто Мартинес все же пригласил Эдена в сборную. Куртуа на сборе не было, он вернулся в Мадрид в пятницу. А Азар оказался в сборной, но не провел на поле ни одной минуты в обоих матчах.

В сборной Бельгии Азар тренировался индивидуально.