В «Малаге» введена внешняя администрация

Судья Мария Анхелес Руис Гонсалес удовлетворил требование прокурора убрать из руководства «Малаги» шейха Абдуллу Аль-Тани, а также его сыновей-советников Нассера, Ракана и Найефа, сообщает Marca.

На ближайшие шесть месяцев в клубе введена внешняя администрация, им будет руководить Хосе Мария Муньос. Однако шейх может в течении пяти дней обратиться в суд с апелляцией. Это может отстрочить окончательное решение еще на несколько месяцев.

Также суд установил залог в 5,4 миллиона евро. Если он не будет выплачен, клуб будет изъят у Аль-Тани.

Владельцу «Малаги» предъявили ряд обвинений, одно из которых — незаконное приобретение клуба и неправильное управление.

Аль-Тани купил «Малагу» в июне 2010 года примерно за 36 миллионов евро. В 2018 году «анчоусы» вылетели из примеры. Сейчас они идут на 15-м месте во втором дивизионе чемпионата Испании.