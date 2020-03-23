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В Испании весь профессиональный футбол приостановлен на неопределенный срок

23 марта 2020, 14:25
Официальный мяч ла лиги. Фото AFP
Официальный мяч ла лиги. Фото AFP
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Ла лига и Королевская федерация футбола Испании объявили о приостановке матчей чемпионата страны на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что весь профессиональный футбол прекращен бессрочно до изменения ситуации в стране и соответствующего указа правительства. 12 марта было принято решение о переносе только двух ближайших туров ла лиги и низших дивизионов: с учетом международной паузы — фактически до 3 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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