В Испании объяснили, почему "Реалу" помогли решения пустой комнаты ВАР

Во время матча 27-го тура чемпионата Испании между "Вальядолидом" и "Реалом" (1:4) произошел курьезный момент. Хозяева поля открыли счет - гол забил Серхио Гвардьола - и мадридцы уже готовились разыграть мяч с центра поля, но арбитр поднял руку вверх и зафиксировал офсайд.

Режиссеры трансляции во время просмотра видеоповтора телезрителям показали совершенно пустую комнату ВАР. Как сообщает Marca, произошла ошибка. Зрителям просто показали не то помещение, которое использовалось на тот момент.

Чуть позже показали уже правильную комнату – где уже были люди, которые, собственно, и работали на этом матче. Возможно, на комичную картинку повлияли перебои с электричеством. Но волна шуток в соцсетях все равно уже пошла. Естественно, все насмешки касались помощи ВАР "Реалу".

Estooooo ¿NO HAY NADIE EN LA SALA VOR?



Gil Manzano hablaba con el VAR sobre el gol anulado al Valladolid, la realización enfocaba a la Sala VOR pero... no había nadiepic.twitter.com/l7kYFDrnIn – Carrusel Deportivo (@carrusel) 10 марта 2019 г.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей