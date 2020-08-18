В «Барселоне» подтвердили, что ведут переговоры с Куманом

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау подтвердил информацию о том, что клуб ведет переговоры с главным тренером сборной Голландии Роналдом Куманом.

— Да, я говорил с Куманом, — приводит Sport.es слова Грау.

Ранее сообщалось, что Куман — главный претендент на место главного тренера «Барселоны» и уже согласовал контракт с «сине-гранатовыми» на три года. Бывший наставник каталонской команды Кике Сетьен был уволен после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.