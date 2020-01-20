Усман Дембеле приступил к тренировкам в Испании после возвращения из Катара

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле приступил к индивидуальным тренировкам, сообщает официальный Twitter клуба.

22-летний француз в конце ноября получил рецидив травмы мышцы бедра правой ноги. Первую часть восстановления он провел в Катаре.

Дембеле в текущем сезоне провел 9 матчей во всех турнирах и забил один гол.