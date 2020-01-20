Усман Дембеле приступил к тренировкам в Испании после возвращения из Катара
20 января 2020, 16:43
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле приступил к индивидуальным тренировкам, сообщает официальный Twitter клуба.
22-летний француз в конце ноября получил рецидив травмы мышцы бедра правой ноги. Первую часть восстановления он провел в Катаре.
Дембеле в текущем сезоне провел 9 матчей во всех турнирах и забил один гол.
What's up, Ousmane! ? pic.twitter.com/ctuzK98JsS— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2020
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