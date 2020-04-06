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Умер бывший тренер «Реала», «Атлетико» и «Барселоны» Радомир Антич

6 апреля 2020, 21:43
Радомир Антич. Фото "Атлетико"
Радомир Антич. Фото "Атлетико"
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Известный сербский тренер Радомир Антич умер в возрасте 71 года. Причины смерти не разглашаются.

Антич ранее возглавлял ряд испанских клубов, включая «Реал», «Атлетико» и «Барселону». С 2008 по 2010 год он работал со сборной Сербии, а последней командой в его карьере стал китайский «Шаньдун», который специалист покинул в 2013 году.

С «Атлетико» Антич выиграл чемпионат и Кубок Испании в сезоне-1995/96.

Все три клуба уже выразили соболезнования в связи со смертью специалиста.

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