В субботу, 28 сентября, «Атлетико» примет «Реал» в 7-м туре испанской ла лиги. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

«Атлетико» наконец-то прервал трехматчевую серию без побед. После поражения со счетом 0:2 от «Реала Сосьедад» и ничьих с «Сельтой» (0:0) и «Ювентусом» (2:2) команда Диего Симеоне выиграла в гостях у «Мальорки» (2:0). «Реал» на выезде играет в этом месяце с трудом — «Севилья» была обыграна не без проблем (1:0), поездка в Париж к ПСЖ обернулась крахом (0:3), из Вильярреала удалось привезти только одно очко (1:1). Поэтому фаворитом встречи являются хозяева. Коэффициент на победу «Атлетико» в БК «Лига Ставок» — 2,40. Для сравнения ставка на ничью — 3,35, на победу «Реала» — 3,00. А как считаете вы?