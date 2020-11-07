«Уэска» и «Эйбар» сыграли вничью

«Уэска» сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1) в матче девятого тура чемпионата Испании.

У хозяев отличился Рафа Мир, у гостей — Эстебан Бургос. «Уэска» набрала шесть очков и занимает 18-е место. «Эйбар» на 12-м месте — девять очков.

Чемпионат Испании. Ла лига

9-й тур

«Уэска» — «Эйбар» — 1:1 (0:1)

Голы: Бургос, 38 (0:1). Мир, 67 (1:1).

«Уэска»: Ан.Фернандес, Педро Лопес, Сиовас, Инсуа, Галан, Москера (Думбья, 90+2), Микель Рико (Нвакали, 90+2), Борха (Карлос, 79), Рамирес (Онтиверос, 79), Мир, Феррейро (Серхио Гомес, 83).

«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Бургос (Бигас, 74), Родригес (Муто, 65), Альварес, Экспосито, Посо, Кике Гарсия (Диоп, 74), Инуи, Хиль (Педро Леон, 86).

Предупреждения: Инсуа, 89. Думбья, 90+3.

Судья: Мелеро Лопес.

7 ноября. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».