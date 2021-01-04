Гол де Йонга с передачи Месси принес «Барселоне» победу над «Уэской»

«Барселона» в гостях победила «Уэску» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Френки де Йонг. Голевую передачу отдал Лионель Месси.

«Барселона» набрала 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги. Каталонская команда имеет одну игру в запасе. «Уэска» идет на последней строчке, имея 12 очков на счету.

Чемпионат Испании. Лига 1

17-й тур

«Уэска» — «Барселона» — 0:1 (0:1)

Гол: де Йонг, 27.

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо (Карлос, 72), Сиовас, Инсуа, Галан, Москера, Микель Рико (Думбья, 65), Сеоане (Окадзаки, 72), Серхио Гомес (Феррейро, 73), Онтиверос, Мир.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Араухо, Дест (Мингеса, 75), Бускетс (Пьянич, 75), де Йонг, Месси, Брэйтуэйт (Гризманн, 81), Дембеле, Педри.

Предупреждение: Онтиверос, 84.

Судья: Куадра Фернандес.

3 января. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».