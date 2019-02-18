"Уэска" - "Атлетик": видеотрансляция матча - в 23.00

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Уэска" принимает "Атлетик". Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

"Атлетик" имеет 27 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. У "Уэски" 18 очков и последнее место. В прошлом туре "Атлетик" сыграл вничью с "Барселоной" (0:0), а "Уэска" обыграла "Жирону" (2:0).

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Уэска" – "Атлетик" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 23.00 (время московское).

"Уэска" – "Атлетик": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 24-й тур, 13 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 23.00 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей