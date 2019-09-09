Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

У Юмтити ушиб ноги и гематома

9 сентября 2019, 21:34
Теги:

У защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити диагностирован ушиб правой ноги. У него сильная гематома. Точные сроки восстановления футболиста не сообщаются, информирует официальный сайт каталонцев.

Француз получил травму во время тренировки в сборной. По этой причине Юмтити пропустил матч отборочного турнира Евро-2020 против Албании.

В этом сезоне Юмтити пока не провел за «Барселону» ни одного матча в ла лиге.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир