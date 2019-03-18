У вратаря "Севильи" Вацлика диагностирована травма живота

Вратарь "Севильи" Томаш Вацлик получил травму на разминке перед матчем 28-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола".

– У 29-летнего вратаря диагностирована травма правой части живота. Футболист отправился в расположение сборной Чехии. Медицинский штаб национальной команды оценит готовность участия Вацлика в матчах квалификации Евро-2020, – говорится на официальном сайте "Севильи".

В этом сезоне на счету Томаша Вацлика 42 матча во всех турнирах, 48 пропущенных мячей и 15 игр на ноль.​