Трансфер Мартинеса из «Интера» в «Барселону» под угрозой срыва

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может не перейти в «Барселону», сообщает Marca. Причина — в финансовом положении клуба. К концу июня он не досчитается дохода в 150 миллионов евро из-за пандемии коронавируса.

В связи с этим президент клуба Хосеп Мария Бартомеу просит игроков пойти на еще одно сокращение зарплаты. Это опасный план, так как футболисты могут быть взволнованы трансфером за 100 миллионов евро при текущем положении.

Это создает возможность для других клубов побороться за 25-летнего игрока. «Реал» следит за ситуацией, «Манчестер Юнайтед» встречался с агентами аргентинца несколько недель назад, «Ливерпуль» в связи с потерей Тимо Вернера может включиться в гонку. Интерес со стороны других клубов может поднять ценник до 111 миллионов.

В текущем сезоне серии А Мартинес в составе «Интера» провел 22 матча и забил 11 мячей.