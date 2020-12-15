Торрейра намерен покинуть «Атлетико» и уйти в аренду в другой клуб

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, который в данный момент выступает на правах аренды в «Атлетико», намерен в ближайшее трансферное окно найти себе новое место работы, сообщает Marca.

24-летний уругваец пришел в команду Диего Симеоне в начале октября 2020 года, однако не смог закрепиться в основном составе, сыграв в пяти матчах испанской ла лиги (181 минута) и в четырех матчах Лиги чемпионов (32 минуты).

Трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро, а изначальный срок арендного соглашения между «Атлетико» и «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года.