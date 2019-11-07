Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о работе форварда Гарета Бэйла в команде.

— Летом Гарета почти не было в команде, — цитирует Крооса Real Total. — Трудно после того, когда обе стороны практически договорились о трансфере, делать вид, что все хорошо. Но он работал очень мотивировано и проводил отличные матчи. Больше всего его беспокоят травмы, полученные в составе сборной Уэльса.

Летом Бэйл был готов перейти в китайский клуб, однако руководство «Реала» не отпустило игрока.

В текущем сезоне Бэйл провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт 30-летнего вингера с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

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