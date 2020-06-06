«Только вмешательство игроков позволило избежать драки». Модрич рассказал о стычке Роналду и Моуринью

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал в своей биографии «Моя игра» о стычке главного тренера Жозе Моуринью и Криштиану Роналду на тренировке после победного матча.

— Я был удивлен реакцией Моуринью, — написал Модрич. — Мы выиграли со счетом 2:0 в Кубке Испании. Роналду не бегал за соперниками на вбрасывании, и Жозе был в ярости из-за этого. Они долго спорили на поле. Вернувшись в раздевалку в перерыве, я увидел отчаянного Роналду, он был на грани слез и сказал: «Я делаю все возможное, а он продолжает критиковать меня». Зашел Моуринью и начал критиковать португальца за его действия во время игры. Они разгорячились, что только вмешательство других игроков позволило избежать реальной драки между ними.