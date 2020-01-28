Тибо Куртуа: «Однажды мне подарили футболку Касильяса. С того момента я мечтал оказаться в «Реале»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал о выступлении за мадридский клуб.
— Я хочу выиграть все, в этом году мы боремся за все возможные трофеи, — приводит слова Куртуа официальный сайт клуба. — Мы уже выиграли один и в среду хотим продвинуться в Кубке Испании. В конце февраля нам предстоит сыграть в Лиге чемпионов против могущественного противника. Мы очень рады продолжить борьбу.
Первые воспоминания о «Реале» — это первые матчи Икера Касильяса. Ты видишь его, будучи ребенком, и начинаешь следить за «Реалом».
У моей мамы, которая работала физиотерапевтом, был пациент, который постоянно ходил на матчи «Реала». Однажды он подарил мне флаг и футболку Икера. С того момента я всегда следил за клубом и мечтал однажды оказаться здесь.