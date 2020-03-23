Тер Штеген снова отказался продлевать контракт с «Барселоной»

«Барселона» пока не может достичь договоренности с вратарем Марком-Андре тер Штегеном по условиям нового контракта, сообщает AS.

В начале марта каталонский клуб предложил 27-летнему немцу контракт до 2024-го года с зарплатой 6,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы, но тер Штеген ответил отказом.

Срок действующего соглашения голкипера с «Барсой» истекает в 2022 году. Опция выкупа, прописанная в соглашении, составляет 180 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 тер Штеген провел за «Барселону» 34 матча (11 из них — «на ноль») и пропустил 34 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 90 миллионов евро.