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Тер Штеген снова отказался продлевать контракт с «Барселоной»

23 марта 2020, 16:11
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«Барселона» пока не может достичь договоренности с вратарем Марком-Андре тер Штегеном по условиям нового контракта, сообщает AS.

В начале марта каталонский клуб предложил 27-летнему немцу контракт до 2024-го года с зарплатой 6,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы, но тер Штеген ответил отказом.

Срок действующего соглашения голкипера с «Барсой» истекает в 2022 году. Опция выкупа, прописанная в соглашении, составляет 180 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 тер Штеген провел за «Барселону» 34 матча (11 из них — «на ноль») и пропустил 34 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 90 миллионов евро.

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