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Тер Штеген пропустит около трех месяцев после операции

18 августа 2020, 16:57
Марк-Андре тер Штеген. Фото AFP
Марк-Андре тер Штеген. Фото AFP
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген перенес операцию на колене. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сообщает сайт каталонцев.

Сроки восстановления немецкого голкипера составят около двух с половиной месяцев.

По ходу сезона у тер Штегена были проблемы с сухожилием, в связи с чем было принято решение о необходимости операции.

Всего на счету тер Штегена в сезоне-2019/20 46 матчей, 50 пропущенных мячей и 15 встреч на ноль.

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