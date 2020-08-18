Тер Штеген пропустит около трех месяцев после операции

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген перенес операцию на колене. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сообщает сайт каталонцев.

Сроки восстановления немецкого голкипера составят около двух с половиной месяцев.

По ходу сезона у тер Штегена были проблемы с сухожилием, в связи с чем было принято решение о необходимости операции.

Всего на счету тер Штегена в сезоне-2019/20 46 матчей, 50 пропущенных мячей и 15 встреч на ноль.