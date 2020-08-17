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Тер Штеген перенесет операцию на связке правого надколенника

17 августа 2020, 22:06
Марк-Андре тер Штеген. Фото ФК «Барселона»
Марк-Андре тер Штеген. Фото ФК «Барселона»
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген перенесет операцию на связке правого надколенника, сообщает официальный сайт клуба. 28-летний голкипер доиграл сезон в воротах «Барсы», в том числе принял участие в последней игре сезона — 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8).

Всего на счету тер Штегена в сезоне-2019/20 46 матчей, 50 пропущенных мячей и 15 встреч на ноль.

Сегодня стало известно, что главный тренер «Барсы» Кике Сетьен был отправлен в отставку.

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