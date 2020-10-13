Тер Штеген может успеть восстановиться к игре с «Реалом»
13 октября 2020, 02:30
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает восстановление после травмы колена, по поводу которой в августе ему была сделана операция. По информации Mundo Deportivo, реабилитация проходит быстрее, чем ожидалось, и 28-летний немец может быть готов к игре против «Реала».
Напомним, эль-класико состоится в субботу, 24 октября.
В этом сезоне тер Штеген на поле еще не выходил. В прошлом сезоне он пропустил 50 голов в 46 матчах при 17 играх на ноль.
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