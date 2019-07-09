Сын Зидана перешел в "Расинг" на правах аренды

"Расинг" объявил о переходе из "Реала" вратаря Луки Зидана, информирует пресс-служба клуба. Арендное соглашение с 21-летним голкипером рассчитано до 30 июня 2020 года.

Люка – воспитанник "Реала", он выступает за клуб с 2004 года. С 2017 года он начал привлекаться к матчам основной команды. Вратарь дебютировал за главную команду мадридцев в мае 2018 года в последнем туре Ла лиги против "Вильярреала".

Свой первый матч во взрослом футболе игрок провел под руководством своего отца, главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.