Сын Месси развивает огромную скорость на поле. Он обгонит отца?
13:45
Супруга нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо выложила в Instagram видео того, как средний сын пары 6-летний Тьяго умело наносит удары по футбольным воротам.
Помио Тьяго чета воспитывают еще двух сыновей: Матео (родился в 2015 году) и Чиро (2018).
Из инстаграма Антонеллы Рокуццо pic.twitter.com/XZBjoceSe5— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 11, 2019
Из инстаграма Антонеллы Рокуццо pic.twitter.com/nB1f3YjKxP— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 11, 2019
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