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Сусо: «Севилья» — подходящее место начать свою карьеру в сборной Испании»

12:24
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Форвард «Севильи» Сусо, арендованный у «Милана», поделился впечатлениями от перехода в испанский клуб.

— И «Милан», и «Севилья» прекрасно знали, что я собираюсь приехать сюда, — приводит слова Сусо официальный сайт клуба. — Это были очень трудные недели, нам приходилось бороться, но самое главное, что я сейчас в Севилье. Я хотел приехать сюда в течение некоторого времени, мы пытались сделать это летом, но не получилось.

Это подходящее место, чтобы раз и навсегда начать свою карьеру в сборной Испании. Лопетеги знает меня лучше, чем кто-либо другой, так как я работал с ним в молодежной команде. У меня не могло быть лучшего тренера в тот момент.

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