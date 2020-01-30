Сусо: «Севилья» — подходящее место начать свою карьеру в сборной Испании»
12:24
Форвард «Севильи» Сусо, арендованный у «Милана», поделился впечатлениями от перехода в испанский клуб.
— И «Милан», и «Севилья» прекрасно знали, что я собираюсь приехать сюда, — приводит слова Сусо официальный сайт клуба. — Это были очень трудные недели, нам приходилось бороться, но самое главное, что я сейчас в Севилье. Я хотел приехать сюда в течение некоторого времени, мы пытались сделать это летом, но не получилось.
Это подходящее место, чтобы раз и навсегда начать свою карьеру в сборной Испании. Лопетеги знает меня лучше, чем кто-либо другой, так как я работал с ним в молодежной команде. У меня не могло быть лучшего тренера в тот момент.
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