Сусо отправится в Испанию для прохождения медосмотра

Нападающий «Милана» Сусо близок к переходу в «Севилью». 26-летний форвард согласовал контракт на 4,5 сезона, сообщает в Twitter журналист Sky Sport Марко Бовичелли.

В среду, 29 января, он должен отправиться в Испанию для прохождения медобследования, после чего трансфер будет завершен окончательно.

?? ?? Definiti tutti i dettagli nella notte, oggi la partenza per Siviglia #Suso — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) January 29, 2020

Сусо перешел в «Милан» в 2015 году из «Ливерпуля». В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 17 матчах в составе «Милана», на счету испанца 1 гол и 2 результативных передачи.