Сусаэта продолжит карьеру в чемпионате Японии

Бывший полузащитник «Атлетика» Маркель Сусаэта продолжат карьеру в чемпионате Японии. 31-летний испанец подписал контракт с клубом «Гамба Осака», сообщает официальный Twitter японской команды.

Сусаэта является воспитанником «Атлетика» и практически всю свою карьеру провел в клубе из Бильбао. В прошлом сезоне он сыграл 25 матчей во всех турнирах и отметился голом и 4 результативными передачами.

Этим летом он получил статус свободного агента.

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