Суперкубок Испании может быть разыгран в формате "Финала четырех"

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес предложил новую схему розыгрыша Суперкубка страны. Он хочет, чтобы его разыгрывали не только победитель Кубка короля и чемпионата Испании, но и финалист национального кубка с вице-чемпионом, чтобы получился своеобразный "Финал четырех".

– Я представлю на следующем заседании федерации смену модели, чтобы это был финал для четырех команд, – цитирует AFP Рубиалеса. – Сыграют оба финалиста Кубка Испании и два лидера чемпионата страны. Мы заботимся о том, чтобы имидж Испании представляли не только два клуба. Это расширяет диапазон конкурентной борьбы. Будут полуфиналы и финал. Все займет четыре-пять дней. По времени это не дольше, чем нынешняя схема с двумя финальными матчами: домашним и выездным.