Суперфинт Бэйла против Ракитича. Повторит ли он такое в класико «Реала» и «Барсы»?

Пресс-служба УЕФА вспомнила финт нападающего «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла, который он провел в матче отборочного турнира Евро-2020 против полузащитника «Барселоны» и сборной Хорватии Ивана Ракитича.

Матч «Барселона» — «Реал» должен состояться 26 октября. Начало запланировано на 14.00 по московскому времени. Однако команды могут поменяться кругами из-за ситуации в Каталонии. Тогда встреча второго круга пройдет уже на поле «Барселоны».

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