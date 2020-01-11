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Суаресу, скорее всего, потребуется операция

11 января 2020, 15:20
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Как уже сообщал «СЭ», нападающий «Барселоны» Луис Суарес испытывает проблемы с коленом. Его беспокоят боли уже продолжительное время, сообщает AS.

Уругвайский игрок пройдет обследование у одного из ведущих специалистов в этой области. Скорее всего, ему все же потребуется операция. Тогда Суарес пропустит, как минимум, несколько недель.

В нынешнем сезоне нападающий в составе «Барселоны» провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей.

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