Суаресу, скорее всего, потребуется операция

Как уже сообщал «СЭ», нападающий «Барселоны» Луис Суарес испытывает проблемы с коленом. Его беспокоят боли уже продолжительное время, сообщает AS.

Уругвайский игрок пройдет обследование у одного из ведущих специалистов в этой области. Скорее всего, ему все же потребуется операция. Тогда Суарес пропустит, как минимум, несколько недель.

В нынешнем сезоне нападающий в составе «Барселоны» провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей.