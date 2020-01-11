Суарес пропустит шесть недель после операции на колене

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес все же перенесет операцию на колене. Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, после обследования было принято решение прооперировать уругвайца, хотя в клубе надеялись, что зимней паузы хватит для восстановления колена, которое давно его беспокоит. Проблема не ушла, поэтому было принято решение провести операцию. Она будет повторением летней операции.

«Барселона» не сообщает о сроках восстановления Суареса, однако Marca утверждает, что уругваец вернется через шесть недель.