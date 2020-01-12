Суарес перенес операцию и пропустит 4 месяца

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что форвард Луис Суарес успешно перенес операцию на наружном мениске его правого колена. Медиуинский штаб каталонцев рассчитывает, что 32-летний уругваец вернется к тренировкам через четыре месяца.

Ранее сообщалось, что нападающего на протяжении длительного времени беспокоили боли в колене.

В текущем сезоне Суарес провел 23 матча за «Барселону», забил 14 голов и сделал 9 результативных передач.