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Суарес перенес операцию и пропустит 4 месяца

12 января 2020, 18:17
Луис Суарес. Фото Reuters
Луис Суарес. Фото Reuters
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Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что форвард Луис Суарес успешно перенес операцию на наружном мениске его правого колена. Медиуинский штаб каталонцев рассчитывает, что 32-летний уругваец вернется к тренировкам через четыре месяца.

Ранее сообщалось, что нападающего на протяжении длительного времени беспокоили боли в колене.

В текущем сезоне Суарес провел 23 матча за «Барселону», забил 14 голов и сделал 9 результативных передач.

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