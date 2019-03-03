Столкновение Серхио Рамоса и Месси. Как это было

На 45-минуте матча 26-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" (0:1) защитник "сливочных" Серхио Рамос ударил в борьбе рукой в лицо нападающего и капитана каталонской команды Лионеля Месси. Аргентинец упал на газон, это спровоцировало конфликт между футболистами. Арбитру встречи Ундиано Мальенко пришлось разнимать игроков. При этом никаких санкций он не вынес.

После игры 32-летний капитан "Реала" заявил, что не хотел наносить удар локтем в лицо аргентинского форварда. Одноклубник Месси защитник Жерар Пике назвал данную выходку капитана "сливочных" агрессией. Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс отметил, что у 31-летнего аргентинца была кровь на губах. Бывший испанский футбольный судья Итурральде Гонсалес также прокомментировал этот эпизод: по его мнению, Рамоса нужно было удалять.

"Барселона" с 60 очками возглавляет турнирную таблицу ла лиги. "Реал" с 48 баллами – третий.

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