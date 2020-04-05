Стоичков предлагает закончить чемпионат Испании и расширить ла лигу до 22 команд

Бывший нападающий «Барселоны», обладатель «Золотого мяча"-1994 Христо Стоичков считает, что чемпионат Испании нужно признать завершившимся. При этом ветеран предлагает оставить в элитном дивизионе все команды и добавить две лучшие в сегунде.

— Справедливее будет закончить чемпионат, — цитирует Tiempo de Juego Стоичкова. — Сыграно много матчей. Лигу можно завершить сейчас, ни одна команда не вылетает, а лучшие две из сегунды напрямую проходят, и у нас будет лига из 22 команд.

Розыгрыш ла лиги был прерван из-за пандемии коронавируса.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 262 631 человека. Умерших — 68 499, выздоровевших — 260 217. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.