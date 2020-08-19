Стало известно, кто заменил Абидаля на посту спортивного директора «Барселоны»

«Барселона» объявила имя нового спортивного директора.

Вместо Эрика Абидаля в должность вступил Рамон Планес, который с 2018 года являлся помощником француза.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «сине-гранатовых» назначен Роналд Куман.