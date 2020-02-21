Стали известны условия, на которых Хави соглашался возглавить «Барсу». Бартомеу ему отказал

Стали известны условия, на которых бывший капитан «Барселоны» Хави соглашался на должность главного тренера команды. Каталонский клуб проявлял интерес к испанцу этой зимой, незадолго до увольнения Эрнесто Вальверде. Как утверждает El Laguero, испанец требовал:

— начало работы — в июне;

— максимальный контроль над спортивной сферой;

— Карлес Пуйоль и Хорди Кройф в тренерском штабе;

— возврашение в академию Жоана Вила;

— изменения в медицинском сервисе;

— роль тренера его брату Оскару.

Однако президент «Барсы» Хосеп Мария Бартомеу отменил переговоры, поскольку его не устроили условия. Он хотел, чтобы Хави приступил к работе немедленно. В результате команду принял Кике Сетьен.

Хави защищал цвета «Барселоны» с начала карьеры до 2015 года, после чего перешел в катарский «Аль-Садд». В этом клубе он также начал тренерскую карьеру, возглавив первую команду в 2019 году.