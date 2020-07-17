Стали известны подробности травмы Смолова

«Сельта» на официальном сайте сообщила о характере травмы нападающего Федора Смолова. Форвард получил травму паха. Сегодня он провел индивидуальную тренировку.

Еще один травмированный футболист «Сельты» Джозеф Айду продолжает восстанавливаться после растяжения приводящей мышцы.

Российский форвард не был включен в заявку клуба из Виго на две предыдущие игры ла лиги — против «Осасуны» (1:2) и «Леванте» (2:3).

Смолов был арендован «Сельтой» у «Локомотива» этой зимой. Он провел 14 матчей и забил 2 мяча — в ворота «Реала» и «Барселоны».