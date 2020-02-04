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Стали известны подробности травмы Дембеле на тренировке «Барселоны»

17:18
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле почувствовал дискомфорт в ноге во время тренировки и был вынужден покинуть ее раньше времени. Как сообщает пресс-служба клуба в Twitter, у игрока полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра правого бедра.

Необходимое лечение для его выздоровления будет определено в ближайшие несколько часов. 22-летний форвард принял участие лишь в 9 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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