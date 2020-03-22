Sport.es: «Барселона» выставит Гризманна на трансфер, клуб готов продать француза за 100 миллионов евро

«Барселона» готова продать нападающего Антуана Гризманна в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство каталонского клуба считает, что выступления 29-летнего француза не соответствуют средствам, которые были затрачены на его покупку. «Барселона» купила Гризманна за 120 миллионов евро летом 2019 года у «Атлетико». Сообщается, что «сине-гранатовые» намерены выставить футболиста на трансфер и рассчитывают получить за него 100 миллионов евро. Кроме того, каталонцы могут включить Гризманна в сделку по другому игроку, или же отдать француза в аренду.

В сезоне-2019/20 на счету Гризманна 14 голов и 4 результативных передачи в 37 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 120 миллионов евро.