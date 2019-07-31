Совместное фото Феликса и Кака. Найдите отличия

Новичок "Атлетико", нападающий Жоау Феликс опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с экс-футболистом Кака.
19-летний Феликс перешел в "Атлетико" летом из "Бенфики" за 126 миллионов евро.
"Очередная мечта сбылась! Спасибо, идол!" – подписал фото Феликс.
Многие пользователи социальных сетей отметили внешнюю схожесть Феликса и Кака.
iamrafaeleao93: "Близнецы".
ordan_van_der_gaag_10: "Отец и сын".
football_news_europe: "Феликс выглядит как Кака больше, чем Кака выглядит как Кака".
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