Солари считает, что у "Реала" по-прежнему есть шансы на победу во всех турнирах

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари призвал свою команду не унывать после поражения в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Жироной" (1:2).

– Мы действовали недостаточно решительно в атаке, но не решили исход матча в первом тайме, хотя у нас были моменты, - приводит слова Солари AS. - Во втором тайме нам не хватало энергии, мы хотели забить, но у нас не получилось. Соперник провел хороший второй тайм, прессинговал и играл рискованно.

Мы были уставшими после серии сложных матчей и поплатились за то, что потратили много сил.

Проиграна ли чемпионская гонка? Мы должны продолжать бороться. У нас по-прежнему есть шансы на успех в трех турнирах.

После этого поражения "Реал" остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 45 очками в 24 матчах. Следующий матч подопечные Солари проведут в воскресенье, 24 февраля. В гостях они сыграют с "Леванте". Начало встречи в 22:45 мск.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию игры

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