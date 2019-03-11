Солари - о победе над "Вальядолидом": "Игроки "Реала" показали себя профессионалами"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после матча 27-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида" (4:1) отметил, что команда смогла справиться с психологическим напряжением. Во вторник мадридцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив на своем поле "Аяксу" (1:4).

- Эта неделя для всех нас выдалась тяжелой. В первые 25 минут у нас были проблемы, - приводит Football Espana слова Солари. - Но игроки показали, что способны пройти через такое. Это говорит об их профессионализме. Я доволен результатом, учитывая трудный выезд, тяжелую турнирную стиуацию и наши потери из-за травм.