Смолов занимается индивидуально? Видео с тренировки «Сельты»
3 февраля 2020, 13:17
Нападающий Федор Смолов дебютировал в составе «Сельты» в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1). Россиянин провел на поле 12 минут.
По информации испанских СМИ, до этого новичок клуба из Виго не тренировался с командой.
Сейчас россиянин уже начал занятия в общей группе. Хотя продолжает заниматься по индивидуальной программе, привыкая к новым условиям.
Смолов занимается индивидуально? Видео с тренировки «Сельты» pic.twitter.com/S6K8YeE620— Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) February 3, 2020
Faro de Vigo: «Удивлены дебютом Смолова в ла лиге. Он не тренировался с «Сельтой»
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