Нападающий Федор Смолов дебютировал в составе «Сельты» в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1). Россиянин провел на поле 12 минут.

По информации испанских СМИ, до этого новичок клуба из Виго не тренировался с командой.

Сейчас россиянин уже начал занятия в общей группе. Хотя продолжает заниматься по индивидуальной программе, привыкая к новым условиям.

Смолов занимается индивидуально? Видео с тренировки «Сельты» pic.twitter.com/S6K8YeE620 — Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) February 3, 2020

Faro de Vigo: «Удивлены дебютом Смолова в ла лиге. Он не тренировался с «Сельтой»