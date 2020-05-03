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Смолов вернется в «Сельту» на следующей неделе. Клуб запросил разрешение на вылет из России

3 мая 2020, 22:42
Федор Смолов.
Федор Смолов.
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30-летний нападающий Федор Смолов вернется в расположение «Сельты» на следующей неделе. Как объяснили «СЭ» в компании ProSportsManagement, ведущей дела игрока, именно в такие сроки клуб еще в середине апреля попросил нашего легионера возвратиться в Виго. Форвард поступит в соответствии с этой договоренностью. Галисийцы уже проинформировали соответствующие российские органы и ходатайствовали о выдаче футболисту разрешения на вылет с территории РФ.

Напомним, что «Сельта» арендовала Смолова у «Локомотива» в начале этого года, в ее составе он с того времени провел 6 матчей и забил 1 гол — в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». (Вячеслав Короткин)

Marca: лига Смолова не накажет, вряд ли стоит ждать санкций от «Сельты»

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