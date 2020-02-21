Смолов — в заявке «Сельты» на матч с «Леганесом»
16:54
«Сельта» опубликовала в своем Twitter заявку на матч 25-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». В нее попал российский нападающий Федор Смолов.
В 24-м туре ла лиги нападающий забил свой первый гол за новую команду в ворота «Реала».
Матч «Сельта» — «Леганес» состоится в субботу, 22 февраля, начало — в 15.00 по московскому времени.
? Os 20 celestes que loitar?n pola vitoria no #CeltaLegan?s. A por todas, EQUIPO ? AFECCI?N! #XuntosSomosM?isFortes— RC Celta (@RCCelta) February 21, 2020
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