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Смолов согласовал отъезд с «Сельтой»

5 апреля 2020, 18:35
Федор Смолов. Фото instagram.com
Федор Смолов. Фото instagram.com
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В компании ProSportsManagement, которая ведет дела 30-летнего форварда «Сельты» Федора Смолова, «СЭ» прокомментировали информацию Mundo Deportivo, согласно которой нападающий нарушил ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и вернулся в Россию.

Наш легионер стал вторым игроком команды после хавбека Пионе Систо, покинувшим Испанию. «По возвращении его будут ждать санкции», — приводит издание слова представителя клуба.

— Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с «Сельтой», — заявили, в свою очередь, в ProSportsManagement.— О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием.

На территории РФ Смолову предстоит пройти двухнедельный карантин. (Вячеслав Короткин)

В текущем сезоне Смолов принял участие в 6 матчах «Сельты» и забил один гол.

Смолов без разрешения покинул Испанию во время карантина. Игрок улетел в Россию

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