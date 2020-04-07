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Смолов принял челлендж Роналду и бросил вызов Ковальчуку и Хачанову

7 апреля 2020, 20:29
Федор Смолов. Фото Instagram
Федор Смолов. Фото Instagram
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов принял челлендж нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» показал упражнение, суть которого состоит в том, чтобы в положении лежа на спине поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ноги как можно больше раз за 45 секунд.

Португалец сделал 142 повторения, Смолову удалось сделать 125.

Форвард бросил вызов теннисисту Карену Хачанову и хоккеисту Илье Ковальчуку.

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