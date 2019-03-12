СМИ: Зидан потребовал у Переса удержать Марселу в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы защитник Марселу остался в команде, информирует A Bola. По данным издания, француз в ходе переговоров с президентом мадридцев Флорентино Пересом попросил удержать бразильца в команде.

30-летний защитник в курсе ситуации. Зидан собирается в ближайшее время обсудить с бразильцем сложившуюся ситуацию.



Ранее сообщалось, что Марселу согласовал с туринцами 4-летний контракт, однако сам игрок опроверг эту информацию.



Напомним, что за мадридцев бразилец выступает с 2007 года. Всего за клуб на его счету 476 матчей, в которых он забил 36 мячей.