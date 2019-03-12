12:38 12 марта | Футбол — Испания

СМИ: Зидан потребовал у Переса удержать Марселу в "Реале"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы защитник Марселу остался в команде, информирует A Bola. По данным издания, француз в ходе переговоров с президентом мадридцев Флорентино Пересом попросил удержать бразильца в команде.

30-летний защитник в курсе ситуации. Зидан собирается в ближайшее время обсудить с бразильцем сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что Марселу согласовал с туринцами 4-летний контракт, однако сам игрок опроверг эту информацию.

Напомним, что за мадридцев бразилец выступает с 2007 года. Всего за клуб на его счету 476 матчей, в которых он забил 36 мячей.

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