СМИ: Зидан отказался от возвращения в "Реал"

Бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан отказался вернуться в "Королевский клуб", утверждает El Pais. Отмечается, что президент "Реала" Флорентино Перес попросил связаться с французским специалистом, который дал отрицатиельный ответ.

Ранее сообщалось, что Зидан прибыл в Турин для переговоров о работе с "Ювентусом". Среди других кандидатов на пост главного тренера в итальянском клубе рассматривается Антонио Конте, ранее уже возглавлявший "Юве".

46-летний Зинедин Зидан ранее тренировал "Реал". Вместе с командой он трижды выиграл Лигу чемпионов и один раз стал чемпионом Испании. За "Ювентус" он выступал в качестве игрока и дважды стал чемпионом Италии.