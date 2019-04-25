Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может перебраться в испанский чемпионат.

Как утверждает Bild, в услугах футболиста заинтересован "Реал" и лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Французский специалист уведомил президента Флорентино Переса об интересе к Санчо.

Ранее сообщалось, что Зидан получит существенную финансовую поддержку для обновление состава в летнее трансферное окно.

"Боруссия" отпустит 19-летнего англичанина за 180 миллионов евро.

В текущем сезоне Джейдон Санчо провел за черно-желтых 39 матчей, забил 12 мячей и отдал 18 результативных передач.